Champions: Sporting recebe o campeão PSG e visita o Bayern Munique

O Sporting vai receber o Paris Saint-Germain, atual detentor do título, na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e viaja até Munique para defrontar o Bayern, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.



Sporting defronta PSG e Bayern na Champions; Nuno Mendes regressa a Alvalade Rodrigo Antunes/Lusa

Com quatro jogos em casa e outros quatro fora, os 'leões' vão defrontar um total de seis equipas das 'big 5', com receção ao Marselha e deslocações aos campos da Juventus, Nápoles e Athletic Bilbau.

Tal como em 2024/25, o Sporting volta a defrontar os belgas do Club Brugge, mas desta vez em Alvalade, e também irá ser anfitrião do Kairat Almaty, emblema do Cazaquistão que faz a estreia nesta fase da competição.

O sorteio ditou assim o regresso de Nuno Mendes a Alvalade, num PSG que também conta com os portugueses Vitinha, João Neves e Gonçalo, e a visita a Francisco Conceição e João Mário em Turim na Juventus e a Raphael Guerreiro no Bayern Munique.

Já o Kairat conta com Luís Mata e Jorginho.

A Liga dos Campeões de futebol terá pela segunda vez um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.

Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions'.

A fase de liga decorrerá entre 16 de setembro e 28 de janeiro, mas só no sábado a UEFA vai divulgar o calendário definitivo dos encontros.