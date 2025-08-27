Sábado – Pense por si

Benfica vence Fenerbahçe e garante presença na Liga dos Campeões

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:03
O extremo turco Aktürkoglu, aos 35 minutos, garantiu o triunfo do Benfica, que antes dos 25 minutos viu serem-lhe anulados dois golos

O Benfica garantiu hoje presença na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, por 1-0, na segunda-mão do play-off de acesso à competição.

No estádio da Luz, em Lisboa, o extremo turco Aktürkoglu, aos 35 minutos, garantiu o triunfo do Benfica, que antes dos 25 minutos viu serem-lhe anulados dois golos, e desfez o 'nulo' do jogo da primeira mão, disputado há uma semana, na Turquia.

O Benfica soma assim a sua 15.ª participação na fase principal da ‘Champions’ nas últimas 16 temporadas – falhou em 2020/21 -, sendo que na época passada, a primeira no novo formato da prova, atingiu os oitavos de final, em que foi eliminado pelo FC Barcelona.

O sorteio da fase da liga da principal da competição europeia de clubes, na qual também marcará presença o Sporting, bicampeão nacional, realiza-se na quinta-feira, no Mónaco, às 18:00 (menos uma hora em Lisboa).

Com Lusa

Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica Fenerbahçe Lisboa José Mourinho
