Bicampeão Sporting abre campeonato com triunfo frente ao Casa Pia

Os 'leões' inauguraram o marcador por Francisco Trincão, aos 42 minutos, e ampliaram a vantagem por intermédio do dinamarquês Hjulmand, aos 62.

O bicampeão nacional Sporting venceu esta sexta-feira o Casa Pia por 2-0, no jogo de abertura da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, num jogo em que foi superior.



Um golo de Trincão no primeiro tempo e outro de Hujlmand no segundo materializaram a superioridade do Sporting, que entrou a ganhar na I Liga 2025/2026 frente a um Casa Pia manietado durante quase todo o tempo e incapaz de travar os campeões.

Rui Borges efetuou apenas uma mudança em relação à Supertaça, frente ao Benfica, trocando de avançado: Luis Suárez entrou para o lugar de Harder.

No Casa Pia, Oikili e Nsona foram as novidades introduzidas por João Pereira no 'onze', relativamente ao plantel da época passada. Mas os 'gansos' deram uma pálida amostra da sua valia, depois do sólido nono lugar da temporada anterior.

Após a derrota na Supertaça frente ao Benfica, os 'leões' surgiram em Rio Maior empenhados em fazer melhor.

Uma entrada muito forte garantiu o domínio ao conjunto 'verde e branco', obrigando o Casa Pia a recuar e a formar duas povoadas linhas a proteger a baliza de Patrick Sequeira, deixando apenas Cassiano na frente.

O guarda-redes teve trabalho de sobra: logo aos 09 minutos, Hujlmand surgiu à entrada da área e rematou ao poste direito de Sequeira, que ainda travou com o peito a recarga de Luis Suárez.

O colombiano revelou muita energia, pressionando os defesas contrários, o que limitou a saída do Casa Pia, daí resultando várias situações perigosas.

O Sporting não só impedia a equipa da casa de construir como era implacável no meio campo, demonstrando elevada capacidade na recuperação.

Depois, Catamo, Pedro Gonçalves, Trincão e Maxi Araújo entendiam-se bem na ameaça à baliza contrária. Aos 18 minutos, Patrick Sequeira desviou muito bem um remate em arco de Pedro Gonçalves. Dois minutos depois, num canto, um cabeceamento de Maxi Araújo foi ao poste.

Pouco depois foi Trincão a errar por pouco a baliza do Casa Pia e, aos 33 minutos, novamente Maxi Araújo quase marcou de cabeça. Aos 41, foi Suárez a falhar por pouco, numa recarga depois de um erro do guardião costa-riquenho.

As ameaças do Sporting só se concretizaram numa fase em que o Casa Pia tentava soltar-se.

Aos 42 minutos, Trincão encontrou espaço no meio campo e lançou Pedro Gonçalves. O médio progrediu e devolveu a Trincão, que, à entrada da área, de primeira e de pé esquerdo, fez o 1-0, na 16.ª tentativa dos 'leões'.

Após uma primeira parte frenética, de sentido único, o regresso do intervalo trouxe um cenário diferente, com muitas paragens, diversas interrupções e pouco tempo útil de jogo.

Maxi Araújo e Diomande saíram lesionados antes da hora de jogo, permitindo a estreia de Ricardo Mangas, reforço confirmado na véspera, e a entrada de Quenda.

Menos torrencial, o fluxo ofensivo da equipa de Rui Borges mostrou-se bem mais eficaz e, no primeiro remate do segundo tempo, o Sporting chegou ao 2-0 aos 62 minutos: num livre na esquerda, Trincão cruzou e Hujlmand desviou para a baliza.

Sem capacidade para reagir, o Casa Pia resignava-se. Osundina e Svensson agitaram um pouco o ataque dos casapianos mas, nas duas melhores oportunidades da equipa da casa, Tchamba rematou muito torto, aos 82 minutos, e Svensson cabeceou para as mãos do guarda-redes, no período de descontos.

Do lado contrário, Pedro Gonçalves e Quenda impulsionavam os 'leões' e Suárez desesperava pelo primeiro golo de verde e branco, num duelo interessante com Patrick Sequeira.

Nos minutos finais, Rui Borges juntou Harder a Suárez na frente, mas o resultado não sofreu alteração e o Sporting cumpriu a tradição de vencer o Casa Pia, o que acontece há 21 jogos.