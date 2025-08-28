Sábado – Pense por si

Champions: Benfica defronta recordista de troféus Real Madrid e Chelsea na fase de liga

Lusa 18:51
A fase de liga da Liga dos Campeões decorrerá entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026, sendo que a UEFA vai divulgar no sábado o calendário definitivo dos dias dos encontros.

O Benfica defrontará o Real Madrid, recordista de troféus, e o Chelsea, vencedor do Mundial de clubes e da Liga Conferência, na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.

Além dos dois adversários mais cotados, ambos provenientes do Pote 1, os 'encarnados' vão ter pela frente o Bayer Leverkusen, a Juventus, o Nápoles, o Ajax, o Newcastle e o Qarabag na 20.ª presença, e quinta consecutiva, na fase principal da mais importante competição europeia de clubes.

O Benfica, que estava posicionado no Pote 2, receberá os espanhóis do Real Madrid, os alemães do Bayer Leverkusen, o campeão italiano Nápoles e o tetracampeão azeri Qarabag no Estádio da Luz, em Lisboa, visitando os ingleses do Chelsea, os italianos da Juventus, os neerlandeses do Ajax e os ingleses do Newcastle.

Tal como na época passada - a primeira em que a Liga dos Campeões passou a ser disputada numa fase de liga com 36 clubes, ao invés da fase de grupos -, cada equipa defrontará oito adversários, disputando quatro jogos em casa e quatro fora.

Os oito primeiros classificados da fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas entre o nono e 24.º lugares vão participar nos play-offs de acesso àquela fase a eliminar, com as restantes formações a serem afastadas das competições europeias.

A fase de liga da Liga dos Campeões decorrerá entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026, sendo que a UEFA vai divulgar no sábado o calendário definitivo dos dias dos encontros.

