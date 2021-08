Champions. Benfica defronta PSV ou Midtjylland se eliminar Spartak de Moscovo

O Benfica vai defrontar PSV Eindhoven ou Midtjylland no play-off da Liga dos Campeões em futebol, caso elimine o Spartak Moscovo na eliminatória que começa já esta semana.







Sorteio da Liga dos Campeões

No sorteio realizado esta segunda-feira, ficou a conhecer-se que o adversário na última barreira antes da fase de grupos da Liga dos Campeões será o vencedor da eliminatória entre os holandeses e dinamarqueses. Na outra eliminatória, o vencedor entre Genk e Shakthar Donestk defrontará o vencedor entre Mónaco e Sparta de Praga.O primeiro jogo do Benfica nesta 3.ª pré eliminatória joga-se em Moscovo na quarta-feira, com as "águias" a receberem a equipa treinada por Rui Vitória a 10 de agosto. O play-off irá disputar-se a 17 ou 18 de agosto na Luz - a primeira mão - e a segunda a 24 ou 25 de agosto fora.

No caso de vencer os dois duelos, o conjunto comandado por Jorge Jesus junta-se ao campeão nacional Sporting e ao vice FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, que tem sorteio marcado para 26 de agosto e arranca em 14 de setembro.