Casa de Roberto Martínez assaltada. Ladrões levaram relógios e joias no valor de 800 mil euros

Selecionador e mulher chegam à moradia após ausência de quatro horas e dão por falta de valores. A PSP recebeu queixa dos lesados e investiga.

Bastou uma ausência de casa por parte do treinador da seleção nacional Roberto Martínez e da mulher da moradia onde vivem, no centro de Cascais, para um grupo de assaltantes (desconhece-se ainda o número de integrantes) dar um golpe milionário. Os ladrões conseguiram apoderar-se da coleção de relógios de luxo da família, avaliada em cerca de 800 mil euros.



Roberto Martínez

Segundo os lesados, o furto decorreu no período compreendido entre as 16h00 e as 20h00 de sábado, 20 de setembro. Foi esse o período (de cerca de 4 horas) em que os proprietários da habitação se ausentaram de casa. De acordo com o teor da queixa, ao que o CM apurou, o modo de atuação dos ladrões terá sido o arrombamento de uma das portas da habitação. Uma vez dentro da moradia, os assaltantes tiveram tempo para procurar com calma. Ao que tudo indica, segundo disse ao CM fonte policial, os ladrões saberiam que Roberto Martínez e a mulher iriam estar fora.

Por isso, acrescentou a mesma fonte, "reviraram praticamente todas as divisões". A coleção de relógios da família foi subtraída. O número de peças não foi divulgado, mas os proprietários estimam terem um valor de 800 mil euros. Depois da apresentação da queixa, agentes de investigação criminal da PSP de Cascais acompanharam os lesados à habitação. A prioridade foi preservar o local do crime e recolher prova pericial (como impressões digitais, vestígios de cabelos ou outros elementos deixados pelos assaltantes) para dar início à investigação.

A PSP, sabe o CM, não descarta a hipótese de estar perante um golpe dado por um gangue internacional. Vários inquéritos-crime abertos pelo Ministério Público permitiram apurar a presença destes grupos organizados em Portugal. A ação dos mesmos passa por constituir pequenas células de assaltantes, com extenso cadastro criminal, e capazes de não deixar vestígios nos locais dos crimes. Os golpes são normalmente feitos por encomenda, com recetadores já definidos no estrangeiro.

Dupla acusada de roubos violentos

Os relógios de luxo são ainda objeto até da violência de gangs. Em abril deste ano, o DIAP de Lisboa acusou dois homens (um detido em Portugal, e outro em Espanha), de integrarem um gang que se dedicou a roubos com agressões destes objetos, em vários locais da capital. Só junto ao restaurante JNcQUOI, na Avenida da Liberdade, o gangue apoderou-se de sete relógios, avaliados em 600 mil euros.