FC Porto ganha nos descontos em Salzburgo na estreia na fase de liga

O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11, ganhou esta quinta-feira aos austríacos do Salzburgo por 1-0, em encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa em futebol, disputado na Red Bull Arena.



FC Porto vence o Salzburgo por 1-0 EPA/ANNA SZILAGYI

O brasileiro William Gomes apontou sobre o final, aos 90+3 minutos, o tento dos comandados do italiano Francesco Farioli, que somam por vitórias os sete jogos disputados em 2025/26.

Na classificação, os ‘dragões’ juntam-se na frente da tabela aos restantes vencedores na ronda inaugural, entre os quais o Sporting de Braga, que na quarta-feira ganhou em casa aos neerlandeses do Feyenoord, também por 1-0.

Os oito primeiros colocados da fase de liga seguem diretamente para os ‘oitavos’ e os classificados entre o nono e o 24.º jogam o play-off de acesso aos ‘oitavos’.