Mourinho, o deus e herói das grandes conquistas

Carlos Torres
Carlos Torres 23 de setembro de 2025 às 23:00

Com 26 troféus ganhos na carreira, será que o treinador português vai conseguir festejar neste seu regresso ao Benfica

José Mourinho já treinou 10 clubes diferentes, sendo que só em quatro não ganhou qualquer troféu. Um desses é o Benfica (os outros são a U. Leiria, o Tottenham e o Fenerbahçe), onde começou a carreira, em 2000 - esteve à frente da equipa 11 jogos, saindo em rutura com o presidente, Manuel Vilarinho. Neste seu regresso à Luz (estreou-se no último sábado, com uma vitória sobre o Aves), o desejo dos benfiquistas é que alcance o sucesso que tem tido, somando já 26 títulos.

