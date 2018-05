Antigo vice-presidente confia na dedicação da equipa principal do Sporting, tendo em vista a final de domingo, antevendo uma jornada de contestação ao presidente.

O presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, disse esperar a saída do "rastilho" Bruno de Carvalho da presidência do Sporting, admitindo que o Governo o suspendesse e adiado a Taça de Portugal.



"É preciso rapidamente acabar com este rastilho que é o Bruno de Carvalho, é preciso que o presidente da Assembleia-Geral [Jaime Marta Soares] o suspenda imediatamente, penso, inclusivamente, que o Governo devia ter suspendido de funções a direção do Sporting e devia ter adiado a Taça de Portugal, porque não estão reunidas as condições para a sua realização", disse Carlos Barbosa, antigo vice-presidente do Sporting, em declarações à Lusa.



Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos "leoninos", invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.



A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.



"O que se passou é inaceitável. Eu não estou a dizer que o Bruno de Carvalho encomendou aquilo, mas ele foi o rastilho. Como é que foi possível depois de tudo o que se passou e de tudo o que se disse que, em Alcochete, que eu conheço como os meus dedos, não tenha um guarda sequer? É evidente que entraram ali como faca em manteiga", referiu Carlos Barbosa, à margem do arranque do Rali de Portugal.



O antigo vice-presidente do Sporting, na presidência de Luiz Godinho Lopes, antecessor de Bruno de Carvalho, escusou-se a apontar outra solução para o clube 'leonino, mas considerou a saída presidente inevitável.



"Não sei o que se vai passar, mas o que é importante é que Bruno de Carvalho deixe o Sporting, porque o Sporting ele não tem nada a ver com o Sporting, com os sócios, não tem o ADN do Sporting. É fundamental que saía, porque é ele que está a prejudicar o Sporting", vincou, lamentando que o clube tenha sido noticiado "no mundo inteiro" pelas piores razões".



Mesmo assim, Carlos Barbosa confia na dedicação da equipa principal do Sporting, tendo em vista a final de domingo, antevendo uma jornada de contestação ao presidente.



"Qualquer sportinguista tem a expectativa de ganhar, o Desportivo das Aves quer fazer um brilharete. Os jogadores não estão motivados, mas são profissionais e vão cumprir para o que são pagos. É evidente que se o Bruno de Carvalho tiver a ousadia de ir ao Estádio Nacional vai ser assobiado por todos os sócios", referiu.



Opositor confesso do líder "verde e branco", Carlos Barbosa realçou a contestação a Bruno de Carvalho também já ocorre entre os seus antigos apoiantes.



"Tenho falado com muitos apoiantes do Bruno de Carvalho, de quem sempre disse que não era apoiante, e essas pessoas também estão revoltadas e não querem ouvir falar mais do Bruno de Carvalho no Sporting", rematou.



Na sequência da invasão à Academia "leonina", a GNR deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.



Os detidos deverão ser interrogados no tribunal do Barreiro, aonde começaram a chegar ao início da tarde desta quarta-feira.