Câmara separa serenata nos Aliados dos eventuais festejos do FC Porto no Dragão

Também a Metro do Porto terá uma operação especial para cobrir os dois eventos, reforçando a circulação das composições e mantendo abertas a linha Amarela e Azul "pela madrugada fora".

A Câmara do Porto garantiu esta sexta-feira a separação, no sábado à noite, entre a Monumental Serenata, na Avenida dos Aliados, e os eventuais festejos do FC Porto, que se realizarão, em caso de vitória, junto ao Estádio do Dragão.



FC Porto e Serenata da Queima das Fitas competem pela Avenida dos Aliados Cofina Media

"O município definiu preventivamente um dispositivo que garante a separação geográfica dos momentos, assegurando a normal realização da Serenata no centro da cidade e concentrando eventuais celebrações na envolvente do Estádio do Dragão", pode ler-se num comunicado enviado esta sexta-feira às redações pela Câmara do Porto.

No texto, a autarquia liderada por Pedro Duarte (eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL) informa "que se mantém a realização da Monumental Serenata, que assinala o arranque da Queima das Fitas, na Avenida dos Aliados".

"Conforme previsto, na noite de sábado para domingo, ao primeiro minuto da madrugada do dia 3 de maio [domingo], a Avenida dos Aliados recebe os acordes das guitarras e a emoção dos finalistas da Academia portuense", refere o comunicado.

Já que na noite de sábado, a partir das 20:30, há jogo entre o FC Porto e o Alverca que pode ditar a vitória dos portuenses no campeonato, e face à separação geográfica entre os Aliados e o Estádio do Dragão, "os condicionamentos de trânsito associados à Serenata serão antecipados para as 19:30 de sábado, dia 2 de maio, reforçando a preparação atempada da Avenida dos Aliados para acolher em segurança milhares de estudantes e famílias".

"Em paralelo, foram definidos novos condicionamentos de trânsito na zona do Estádio do Dragão, entre as 19:30 e as 24:00 do mesmo dia, com corte total de via" na Alameda das Antas (nos dois sentidos), Rua dos Luzares, Rua Ilse Losa, Rotunda do Dragão, Túnel das Antas II, Rua Professor Manuel Baganha e Rua João Marques Pinto.

Segundo a Câmara, o plano "visa garantir condições de segurança, mobilidade e ordem pública, permitindo que os diferentes momentos decorram com normalidade e sem sobreposição de fluxos", garantindo a autarquia que "continuará a acompanhar a evolução da situação".

Também a Metro do Porto terá uma operação especial para cobrir os dois eventos, sugerindo que "o melhor, mesmo, atendendo também aos cortes de trânsito implementados na baixa do Porto, onde terá lugar a Serenata , é deixar o carro em casa".

Assim, "a partir das 16:00, no tronco comum entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão, vão realizar-se circulações de quatro em quatro minutos tendo como destino a estação Estádio do Dragão", algo que se manterá "até aos instantes iniciais do desafio", marcado para as 20:30.

"Após o jogo, nos primeiros 40 minutos após os adeptos deixarem o estádio, estão previstas 10 viagens com partida do Dragão, podendo transportar mais de 4.000 pessoas", havendo depois partidas "a menor ritmo".

Já para a noite da serenata, "as linhas Azul (A) e Amarela (D) irão manter-se em atividade, sem parar, pela madrugada fora", com frequências, na linha Azul (Senhor de Matosinhos - Estádio do Dragão), de 12 minutos entre as 20:00 e 21:00, de 15 minutos entre as 21:00 e a 01:00 e, da 01:00 às 03:00 até à Trindade, de 10 em 10 minutos.

"Na Linha Amarela [Hospital São João - Vila d'Este], entre as 20:00 e a 01:00, as passagens de veículos fazem-se a cada sete minutos", e da 01:00 às 02:00, a frequência sobe para 10 minutos, a partir da Trindade e até Santo Ovídio, e das 02:00 às 03:00, para 15 minutos nos mesmos moldes".