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Portugal apurado para os 16 'avos' do Mundial feminino de ténis de mesa

Lusa 01 de maio de 2026 às 15:37
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A equipa da seleção feminina bateu a Guatelama, somando a terceira vitória na competição que decorre até 10 de maio, em Londres.

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa assegurou esta sexta-feira o apuramento direto para os 16 avos de final do Mundial de equipas, que decorre em Londres, ao superar a Guatemala por 3-0.

Júlia Leal no Mundial de jovens de 2024
Júlia Leal no Mundial de jovens de 2024 Hoffer Szilvi

Em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos, a equipa portuguesa assegurou o triunfo no Grupo 10, ao somar a terceira vitória em outros tantos jogos, ficando agora a aguardar pelo primeiro adversário na fase a eliminar.

A vitória lusa começou a ser construída por Jieni Shao, que se desembaraçou da guatemalteca Daniela Linares por 3-0, com parciais de 11-2, 11-3 e 11-4.

O embate seguinte foi o mais equilibrado do encontro, mas Júlia Leal acabou por triunfar por 3-2, batendo Lucia Cordero por 4-11, 11-9, 11-9, 6-11 e 11-9, enquanto Matilde Pinto fechou o encontro, ao superar Jenny Cux por 11-4, 11-6 e 11-2.

O Mundial por equipas, no qual a seleção masculina garantiu igualmente a presença nos 16 avos de final, decorre em Londres até 10 de maio.

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