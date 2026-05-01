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01 de maio de 2026 às 13:55

Varandas: "É inteiramente justo dar os parabéns aos jogadores do FC Porto..."

Questionado sobre se vai dar os parabéns a André Villas-Boas se o FC Porto conquistar o campeonato, Frederico Varandas disse que é "inteiramente justo" dar os parabéns aos "jogadores do FC Porto".

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