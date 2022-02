Bruno Paixão sublinha não ser arguido na sequência do processo "Saco Azul", negando ter recebido qualquer pedido do Benfica.

Bruno Paixão: "Nunca um elemento ligado à estrutura do Benfica me pediu o que fosse de negativo"

Bruno Paixão deu este domingo uma entrevista à CNN Portugal na qual sublinhou não ser arguido na sequência do processo "Saco Azul", negando ter recebido qualquer pedido do Benfica.





"Nunca nenhum elemento ligado à estrutura do Benfica me pediu o que fosse de negativo, nem por interposta pessoa", disse."Todos os jogos que fiz na minha carreira foram olhados de forma imediata. Não gosto é de falar em erros de arbitragem, falo em oportunidades de melhoria. Quando isso acontecia, analisava com os meus assistentes, sempre analisei os meus jogos."Só em ambiente de jogos que apitei. Rui Costa? Também me cruzei com ele no Casa Pia, como árbitro também porque em alguns jogos circulava na zona técnica"."Foram arbitragens normais, todos os clubes que dirigi, nunca havia o clube Benfica e o clube Sporting, era o clube A contra o clube B, os nomes pouco pesavam na minha cabeça. Sabia que tinha má imprensa e tinha de fazer para apitar bem"."Entrego a documentação quando quiserem, deixo lá todos estes documentos. Consigo provar o que tenho e não o que não tenho"