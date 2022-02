Transferência de jogador do Braga para o Benfica na base das buscas realizadas

Ligação do empresário Bruno Macedo aos dois clubes também está em investigação, bem como a transferência de Lima para o Benfica em 2012. Cerca de 600 mil euros desse negócio terão saído dos cofres do Benfica diretamente para uma conta de António Salvador no Brasil.

Segundo apurou a CMTV, um dos negócios que está sob investigação é a transferência de Lima para o Benfica em 2012. Cerca de 600 mil euros desse negócio saíram dos cofres do Benfica diretamente para uma conta de António Salvador no Brasil.Além destes valores que envolvem o presidente do Braga e o Benfica, a ligação do empresário Bruno Macedo aos dois clubes também está em investigação. De recordar que Bruno Macedo é um dos arguidos no processo Cartão Vermelho.O Sp. Braga emitiu há instantes um comunicado onde confirma a realização de buscas ao Estádio Municipal de Braga esta terça-feira, com base numa "denúncia anónima". Os minhotos consideram que "estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade" e colaboraram na prestação de "toda a documentação e informação necessária".O Sp. Braga reforça ainda que "nem clube, nem SAD nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos" no âmbito desta operação.