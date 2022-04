A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-ciclista Bradley Wiggins, o primeiro britânico a vencer a Volta a França e cinco vezes campeão olímpico de pista, revelou ter sido assediado sexualmente por um treinador quando tinha 13 anos.







REUTERS/Matthew Childs

"Fui assediado por um treinador quando era jovem, com cerca de 13 anos, e nunca aceitei isso", referiu Wiggins, numa entrevista à revista Men's Health UK, na qual não revelou o nome do técnico.Questionado sobre se esse assédio tinha sido sexual, Wiggins confirmou que sim e que isso "teve impacto" na sua vida, porque "enterrou" o assunto, por não querer falar com o seu padrasto.Wiggins já tinha falado sobre a sua infância no passado, sobretudo sobre o facto de o seu pai ter abandonado a família.Atualmente com 41 anos, Wiggins venceu a Volta a França em 2012 e conquistou cinco medalhas de ouro no ciclismo de pista em Jogos Olímpicos, a que juntou uma prata e dois bronzes.