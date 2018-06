Entrevista do "presidente sombra" (real) do SCP em Dezembro de 2012 - quando a "equipa ridícula" já não recebia salário. Diz ele a certa altura algo como, existem jogadores que não merecem o que ganham... Pois, ganhavam 0 na altura...



O tal que achou que também me podia dar ordens a mim e ficou a "chuchar no dedo"... Podem achar-se muito poderosos mas para mim só existe o Sporting, o Clube de Portugal, e os lobbies deste país, se os sportinguistas quiserem, vão ter de se vergar de vez a ele!



Os sportinguistas que escolham"

Bruno de Carvalho voltou este domingo a referir-se a umas declarações de José Maria Ricciardi em 2012 ao Record - como já fizera sábado na entrevista à SIC - para fazer uma comparação com o post que fez após o jogo com o At. Madrid." O post! Ai Jesus... O post!Antes, o presidente da SAD leonina fez outra post também dirigido aos sócios com um pontos os estatutos.