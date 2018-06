Nem quando Benfica e Sporting jogam o dérbi lisboeta a distância é tão curta. A selecção australiana só precisa de fazer 2,4 quilómetros para se deslocar do seu campo-base, o centro de estágios do clube de hóquei AK Bars, até ao Arena Kazan, para enfrentar França, no sábado, dia 16. Podem ir a pé para aquela que será a mais pequena viagem das 32 selecções presentes na Rússia – a excepção à regra.Num país gigantesco, as equipas terão muitos quilómetros a percorrer: são 169.772 km nos 48 jogos da fase de grupos – mais de quatro viagens à volta da Terra. O Egipto vai ser o maior globetrotter: de Grozni, onde está instalada, a comitiva árabe completará 9.120 km – só a viagem de ida e volta a São Petersburgo (para defrontar a Rússia, no dia 19) implica 4.242 km – mais do que a totalidade de Portugal (4.046 km).Instalada em Kratovo, nos arredores de Moscovo, a selecção portuguesa está a 50 km do estádio Luzhniki (onde defrontará Marrocos, no dia 20), a 563 km do Mordovia Arena, em Saransk (onde joga contra o Irão, no dia 25), e a 1.410 km do Estádio Olímpico de Fisht, em Sochi (onde enfrenta Espanha, a 15).A Rússia gastou 4.230,5 milhões de euros para apresentar os 12 estádios necessários para o Mundial 2018 (10 novos e dois remodelados). Uma verba que daria para cinco pontes Vasco da Gama. O mais caro é o Krestovsky, de São Petersburgo, que custou 1.220 milhões (Portugal só lá jogará se chegar às meias-finais). O que tem maior lotação é o Luzhniki (81 mil lugares), onde se disputa o jogo de abertura (14 de Junho) e a final (15 de Julho). E onde Ronaldo já foi feliz: foi lá que ganhou a sua primeira Champions, em 2008, no Manchester United.Veja os kms que as selecções têm de fazer, por ordem decrescente: