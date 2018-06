Em entrevista à SIC, Bruno de Carvalho, presidente do Sporting que foi suspenso, frisou que "Jaime Marta Soares não é o presidente legítimo da Mesa da Assembleia Geral e que esta comissão de gestão não existe". Por isso, levantou a hipótese de por sua vontade, não se realizar a Assembleia Geral marcada para o dia 23: "Ainda não houve uma providência cautelar que nos tivesse ouvido. Se eu quiser não há Assembleia Geral nenhuma. Os sportinguistas já estão fartos de ser enganados por essas providências cautelares".

Hoje, o presidente da Mesa da Assembleia Geral revelou os elementos da Comissão de Gestão do Sporting, com o objectivo de substituir a direcção de Carvalho. "Marta Soares não é o presidente da MAG, por isso tudo o que fez está ferido de ilegalidade. A providência cautelar não precisa de certeza mas apenas probabilidade, o que significa que a única que pedia que a CTMAG fosse considerada inválida foi indeferida. Essa é a que eu sei. O que são estas providências que todas elas podem ser impugnadas? Depois desta atitude vergonhosa de Marta Soares hoje, a partir de segunda vamos entrar em algo que não queria: vamos partir para todos os elementos jurídicos que tivermos ao nosso alcance, pois desagrada-me este tipo de discurso. Nenhuma providência disse que Marta Soares é presidente da MAG. Não, o juiz não escreve que é. Nenhuma providência diz que a CTMAG é ilegal ou que a Comissão de Fiscalização de Marta Soares é legal", afirmou, citado pelo Record.

O presidente leonino suspenso adicionou ainda que "as pessoas que estão nessa comissão estão proibidas de entrar nas instalações do Sporting", e revelou que não vai comparecer na AG de dia 23. "Se vou à AG? Estou impedido por esta mesa, que considero ilegal, porque estou suspenso de sócio, estatutos são claros", afirmou.

O clube encontra-se sem treinador, mas Bruno de Carvalho garantiu em directo que o novo técnico leonino será apresentado na próxima semana.

Quando questionado sobre as tochas lançadas a Rui Patrício pela bancada da Juve Leo, o presidente leonino garante que se chateou. "Não só porque não teve beleza nem interesse, podia ter aleijado alguém e estragou-me o relvado todo. Por isso a Juve Leo foi condenada por nós a pagar a multa relacionada ao mesmo", afirmou.

Bruno de Carvalho ainda desvalorizou as rescisões, considerando que já tinha previsto a saída de vários jogadores que querem agora abandonar o clube. "O Rafael Leão não. Destes jogadores, vários eram para sair. O William e Patrício já deviam ter saído na época passada. Não saíram e já se percebeu que foi um acto errado mas por minha vontade, sendo excelentes, teriam saído na época passada", disse. "Comigo as rescisões vão cair todas, pois os jogadores não têm nada a que se agarrar. Entraram por um caminho chato por aquilo que escreveram, com o advogado a não os aconselhar pelo que escreveram."

Carvalho admite ainda ter demorado a escolher um novo treinador. "Não houve demissão mas rescisão por mútuo acordo. Quer o Sporting, quer Jesus, ficaram por esse acordo impedidos de falar, portanto. Nunca seria fácil escolher substituto para ele, que tecnicamente é um excelente treinador. Sem crise ou não, seria um dossiê difícil. Mas acho que as pessoas vão ficar felizes. Demorei porque não é fácil substituir Jesus", alegou.