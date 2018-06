No seucúrriciulo, o treinador conta com passagens como treinador principal de clubes como o Bologna, Catania, Fiorentina, selecção Sérvia, Sampdoria e Milan. Em 2016/17 assinou pelo Toino, tendo sido despedido a meio da época passada devido aos maus resultados. Em 23 jogos, o sérvio conseguiu apenas oito vitórias.



Surgiram rumores do Sporting ter tentado contratar treinadores como Sá Pinto e Luís Filipe Scolari que terão negado treinar o clube de Alvalade. Bruno de Carvalho desmentiu essas tentativas numa entrevista dada este sábado à SIC.

O treinador sérvio Sinisa Mihajlovic deverá ser a aposta do Sporting para comandar a equipa sénior de futebol na próxima temporada, ocupando o lugar deixado vago pela saída de Jorge Jesus.Mihajlovic terá chegado esta madrugada a Lisboa para assinar contrato com os verdes e brancos e, segundo vários desportivos desta manhã, deverá ainda ser apresentado esta segunda-feira e ficará ligado ao Sporting por duas temporadas, com mais uma de opção.Mihajlovic, de 49 anos, estava sem clube desde Janeiro, após ter sido despedido pelo Torino.