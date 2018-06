Em conferência de imprensa, Jaime Marta Soares anunciou quem vai presidir a Comissão de Gestão do Sporting. O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting confirmou que Artur Torres Pereira presidirá ao órgão. Torres Pereira foi até 2017 vice de Bruno de Carvalho, que agora está suspenso das suas funções.

Sousa Sintra também figura nesta comissão.



Os outros nomes são Luís Marques, jornalista e antigo administrador da RTP; António Auguros Guterres Sá Costa; professor universitário; Manuel Gomes Sequeira, ex-presidente da Câmara de Rio Maior; Jorge Lopes, militar de carreira, António Cavalleri, empresário, Rui António Moço, economista; Pedro Roque Pinho Reis, advogado; e José Leitão, gestor.



Marta Soares assinalou que esta Comissão vai "entrar em funções com toda a legalidade estatutária". "Cumprimos escrupulosamente a lei e aquilo que os estatutos do clube encerram", garantiu. "Estão reunidas todas as condições de segurança e de liberdade, incluindo o sr presidente Bruno de Carvalho, para participar na assembleia geral do clube, a 23 de Junho", afirmou Marta Soares, concedendo assim que Carvalho esteja presente na AG de dia 23. Caso os sócios queiram que Bruno de Carvalho continue à frente do clube, a MAG "tudo fará para que não sejam criados obstáculos à continuação da direcção".



Bruno de Carvalho irá dar uma entrevista às 20h30, na SIC.



Sporting: Jaime Marta Soares marca eleições no dia 23 caso seja aprovada a destituição

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, confirmou hoje que marcará eleições para todos os órgãos sociais, caso os sócios aprovem dia 23 de junho a destituição da direção liderada por Bruno de Carvalho.



Em declarações prestadas à margem da apresentação da comissão de gestão que vai comandar a partir de agora o clube de Alvalade, o dirigente 'leonino' - que relembrou o reforço da sua legitimidade com as recentes decisões judiciais -- apelou também à participação massiva dos sócios na reunião magna agendada para a Altice Arena, em Lisboa.



"No mesmo momento em que souber o resultado da votação, anunciarei [uma decisão] consoante esses resultados. Se não houver aprovação da destituição, terei de marcar eleições para a MAG e para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Se houver destituição, marcarei eleições para os três órgãos", explicou.



Paralelamente, Jaime Marta Soares esclareceu que o presidente do Conselho Diretivo 'leonino', Bruno de Carvalho, pode também marcar presença e falar na AG de dia 23, lembrando que a atual suspensão não lhe retira os direitos de expressão como sócio. E sublinhou que no cenário de recusa da destituição da direção, então a Comissão de Gestão cessará funções.



"O presidente Bruno de Carvalho encontrará todas as condições para poder usar da palavra com total direito", disse, acrescentando: "Se Bruno de Carvalho não for destituído, terá de ser feita uma análise política desse facto de que os sócios entendem que ele deve continuar. A partir desse momento, terão de se criar condições para ele desenvolver o seu trabalho e cessará esta comissão de gestão".



Por fim, o líder da MAG assegurou aos sócios do Sporting que a reunião magna terá todas as condições de segurança e liberdade necessárias para poder votar a continuidade ou não do atual Conselho Diretivo.



"Deixo o apelo a que todos os sócios participem na AG na Altice Arena, porque é o assumir do compromisso de dar voz aos sócios. Estão garantidas todas as condições e todos podem ir descansados. Vão ter as condições de segurança e liberdade para expressarem as suas convicções", sentenciou.