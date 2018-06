O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, liderado por Bruno de Carvalho, enviou uma carta à Comissão Fiscalizadora nomeada por Jaime Marta Soares onde afirma que não lhe reconhece qualquer legitimidade, como tem vindo a afirmar repetidamente desde que a mesma foi anunciada."O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal não reconhece a V. Exas. nenhuma legitimidade para o exercício das funções de que se arrogam estar investidos, incluindo o poder para desencadear, a partir da Avenida Miguel Bombarda, processos disciplinares e suspensões imediatas, e muito menos para ordenar seja o que for", que foi divulgada na sua totalidade pelo jornal Record Esta carta surgiu como resposta à carta enviada pela Comissão Fiscalizadora aos membros do Conselho Directivo onde declarava que os membros da mesma estavam imediatamente suspensos de sócios e proibidos de entrar nas instalações do estádio Alvalade XXI, apresentando a justificação de que existem indícios que mostram que os membros do Conselho violaram os estatutos do clube.Na carta enviada por Bruno de Carvalho e o resto do Conselho Directivo é lembrado "o primeiro e único ato da "Comissão de Fiscalização"" foi a suspensão dos membros do Conselho Directivo "com efeitos imediatos, sem direito a defesa, contraditório e sequer inquérito ou investigação prévias".

O Conselho Directivo sublinha que cinco sócios "nomeados a dedo por um órgão demissionário" "pretendem afastar um órgão eleito e legitimado", "sem querer dar a palavra aos sócios".