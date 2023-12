Capitão do Luton Town colapsa em campo e jogo é suspenso

Momento arrepiante ao minuto 59 do Bournemouth-Luton. Tom Lockyer, defesa-central galês e capitão do Luton, colapsou em campo logo após o golo da equipa da casa e uma tripla substituição nos visitantes. Assim que o jogo recomeçou, Tom Lockyer caiu no relvado, com os jogadores das duas equipas a chamarem a atenção da equipa de arbitragem, que procedeu de pronto à suspensão do encontro, permitindo a entrada das equipas de emergência médica.





There's a break in play as Tom Lockyer seeks medical attention.



We are all with you, Locks pic.twitter.com/vaGHqXf8Vk — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

Desde logo instalou-se o pânico nas duas equipas, com os jogadores a colocarem as mãos na cabeça e o treinador do Luton Twon, Rob Edwards, a correr para o relvado a pedir que as duas equipas formassem uma parede e abrissem espaço para Tom Lockyer receber assistência. Nas bancadas, o pânico era igualmente visível, com vários adeptos atentos à situação do atleta que permanecia sem reação em campo.Através de uma curta nota nas redes sociais, o Luton Town informou os seus adeptos da suspensão do jogo após colapso do capitão da equipa. "Pausa no jogo para Tom Lockyer receber assistência médica. Estamos todos contigo, Locks", pode ler-se. De seguida, foi a vez da Premier League deixar uma nota sobre este caso: "Os jogadores no Vitality Stadium foram para os balneários e o jogo foi suspenso. A suspensão do jogo está relacionado com o facto de um jogador ter necessitado de assistência médica."Entretanto, Chris Wise, comentador da BBC, informou que o jogador está "alerta e responsivo" no túnel de acesso.Na sequência de todo este incidente, os adeptos do Bournemouth e do Luton Town já estão a abandonar as bancadas e a encaminhar-se para o exterior do estádio. O jogo não vai mesmo continuar.