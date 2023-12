Futebol: Há cada vez mais miúdos de 15 e 16 anos a estrearem-se nas equipas seniores

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ainda andam na escola, têm de ir de boleia para os treinos e nem se podem equipar no mesmo balneário dos adultos. São vários os adolescentes de 15 ou 16 anos a estrear-se nas grandes equipas europeias, que sofrem com a sobrecarga de jogos e as lesões. Conheça aqui os cinco mais jovens de sempre em cinco campeonatos, de Portugal a Itália.

Entre 2018 e 2022, a UEFA registou 5.516 lesões nos jogadores das 32 equipas participantes na fase de grupos da Liga dos Campeões – uma média de mil por ano. Os especialistas justificam este aumento com o calendário apertado (mais jogos, menos férias e pré-épocas mais curtas). “Ainda não tivemos uma semana de folga. A UEFA e a FIFA estão a matar os jogadores”, criticou Pep Guardiola em 2021. A sobrecarga de jogos leva os treinadores a apostar cada vez mais cedo nos talentos da formação, como tem feito Xavi no Barcelona ou como aconteceu com João Neves, que aos 18 anos já era titular no Benfica.