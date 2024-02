Benfica vence em casa o Toulouse na corrida aos oitavos da Liga Europa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Benfica bateu esta quinta-feira os franceses do Toulouse por 2-1, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.







REUTERS/Maria Abranches

O argentino Ángel Di María, aos 68 e 90+8 minutos, em duas grandes penalidades, marcou os tentos do 'onze' de Roger Schmidt, enquanto o dinamarquês Mikkel Desler apontou o golo dos forasteiros, aos 75.A formação 'encarnada' - que se desloca a França na próxima quinta-feira (22 de fevereiro) - procura a sexta presença no top 16 da Liga Europa, replicando 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2018/19, sendo que perdeu as finais de 2013 e 2014.