Sabe quanto valem Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga? Estudo do CIES revela

Estudo calcula o valor de mercado dos jogadores de cada clube. Os jogadores mais valiosos são os pontas-de-lança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica é o clube português mais bem posicionado no mais recente estudo semanal do Observatório do Futebol (CIES). Os encarnados têm um valor de mercado de 549 milhões de euros, no somatório dos jogadores que possuem, pelo que ocupam o 27.º lugar entre 100 clubes mundiais.



Pavlidis, Samu, Luis Suárez e Pau Victor Lusa/EPA, Paulo Calado, Lusa/EPA e Peter Spark/Movephoto

O emblema da Luz não é o único representante do nosso país. O FC Porto ocupa a 30.ª posição, com um valor de 513 M€ e, logo a seguir, o Sporting, com 474 M€. O Sp. Braga, no 75.º lugar, completa o contigente luso, valendo 185 M€.

Usando critérios estatísticos próprios para avaliar os jogadores, o CIES coloca o portista Samu como o jogador mais valioso a atuar em Portugal: 79 M€, o que representa 15 por cento do total do clube. Os também pontas-de-lança Pavlidis (Benfica) e Suárez (Sporting) completam o pódio, valendo 59,9 M€ (11%) e 45,5 M€ (10%), respetivamente. Para não fugir à regra, o arsenalista com a cotação mais alta também pisa terrenos próximos das balizas adversárias: Pau Víctor, que vale 17,3 M€ (9%).

O Chelsea surge no primeiro lugar deste estudo, que avaliou clubes de 70 ligas de todo o planeta. No conujunto dos seus 54 jogadores, o blues valem 1.732 mil milhões de euros. A seguir, surgem Manchester City (1.608 mil milhões, com 47 atletas) e Real Madrid (1.541 mil milhões, com 36).

Lamine Yamal, joia do Barcelona, é o jogador do Barcelona mais valioso, tendo uma cotação de 351,6 M€. Depois, aparecem os também avançados Haaland (237 M€), do Manchester City, e Mbappé (192,4 M€), do Real Madrid.