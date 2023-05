Benfica-Sp. Braga: A história dos fabulosos irmãos Horta

Ricardo tem 28 anos e André 26, mas os irmãos ainda vivem juntos. Os manos Horta reencontraram-se em Braga, voltando aos tempos da Sobreda e da Charneca da Caparica (Almada), quando moravam com os pais, Anabela e Fernando. Ricardo e Cátia Almeida têm dois filhos (Clara, de 5 anos, e Carolina, de 3) e André é o quinto elemento, bem-vindo: “Eu e a Cátia dizemos que é o nosso terceiro filho, e é o que nos dá mais trabalho”, referia, a brincar, o avançado e melhor marcador de sempre do Sp. Braga (108 golos em jogos oficiais), em entrevista ao canal do Sp.Braga (Next), em setembro de 2021.