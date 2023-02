Gonçalo Guedes: o miúdo dos golos decisivos

Era distraído e chegou a adormecer nas aulas. Gosta de experimentar comidas diferentes mas não falha a Festa da Sardinha Assada na sua terra, Benavente. A SÁBADO falou com a professora primária, um treinador e alguns colegas do avançado do Benfica, que voltou para relançar a carreira.

A estreia de Gonçalo Guedes como sénior do Benfica foi marcada por uma substituição prematura forçada por uma expulsão. Tal como aconteceu na semana passada (dia 9), em Braga, para a Taça de Portugal. Com 17 anos, a 19 de abril de 2014, o avançado nascido em Benavente era lançado como titular no jogo entre as equipas B de FC Porto e Benfica, na II Liga. Aos 17 minutos, Lindelof viu o vermelho e o treinador Hélder Cristóvão foi forçado a mexer para ter outro central em campo (Rudinilson Silva), sacrificando o seu único ponta de lança. O jogo do Olival terminaria com a vitória portista por 4-1.