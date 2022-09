Sp. Braga a crescer há 20 anos. E quando vai ser campeão?

Desde a chegada de António Salvador, em 2003, o clube só por três vezes ficou fora do top 5 da I Liga e ameaça a hegemonia dos três grandes. No Minho, todos acreditam que o título será só "uma questão de tempo”. Ainda invictos esta época, os arsenalistas têm esta sexta-feira, dia 30, um desafio difícil, enfrentando o FC Porto no estádio do Dragão.

Foi um verão quente mas cheio de incertezas para os lados de Braga. O melhor marcador da história do clube, Ricardo Horta, estava a ser assediado pelo Benfica desde o passado mês de abril, havendo ainda possibilidade de transferência do trinco líbio Al Musrati e do promissor avançado Vitinha. Com a saída de Carlos Carvalhal, Artur Jorge, um antigo jogador do clube, ocupou o cargo de treinador sem reunir o consenso dos adeptos.