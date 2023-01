Jorge Costa: “Comi caracóis na Damaia com o pai do Rui Costa”

A 8 de fevereiro, o treinador do Ac. Viseu vai enfrentar mais uma vez o FC Porto, onde jogou 13 épocas e ganhou 21 títulos. Nesta entrevista, ele fala da infância, do episódio da braçadeira, da polémica com Weah, da amizade com o presidente do Benfica e da atenção com a saúde após o enfarte.