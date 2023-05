Grimaldo com o troféu de campeão nas mãos: "Aqui está o maior de Portugal"

As palavras do lateral espanhol, que está de saída do clube, durante a volta olímpica no estádio da Luz

Depois de se ter emocionado nos festejos do golo hoje marcado ao Santa Clara na vitória do Benfica por 3-0, Alejandro Grimaldo foi novamente figura nas celebrações que se seguiram no relvado do estádio da Luz. Momentos após o capitão Nicolás Otamendi levantar o troféu de campeão nacional, os jogadores fizeram uma volta olímpica com a Taça nas mãos. Durante esse percurso, Grimaldo, em som captado pela transmissão televisiva da BTV, gritou: "Aqui está o maior de Portugal."