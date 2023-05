Rui Costa para os jogadores: "Obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas"

Presidente do Benfica falou aos jogadores no balneário após o final do jogo com o Santa Clara.

"Não posso deixar de agradecer-vos por este ano. Ano muito difícil para todos, para o clube, uma responsabilidade enorme por há muitos anos não ganharmos um troféu e conseguirmos dar à nossa massa associativa a maior alegria, o que mais desejam de nós. Como presidente do Benfica, creio poder falar em nome de todos os benfiquistas, obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas, pelo vosso trabalho, sacrifício, ao staff à volta da equipa, que sem eles vocês também não conseguiam estar aos níveis que estão. Obrigado a vocês por desde a 1.ª jornada acreditarem que seríamos campeões nacionais como fomos hoje, e obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais, gente!", disse o presidente benfiquista no interior do balneário, antes de cantar o hino nacional lado a lado com os jogadores.