Benfica ou FC Porto: é a 28ª vez que o campeão vai ser decidido no fim

A acreditar na lógica e na estatística, podem dormir descansados os adeptos do Benfica (e escusam de rezar os do FC Porto). Afinal, nas anteriores 27 edições em que o campeonato português se decidiu na última jornada, só por uma vez a equipa que chegou na frente perdeu a liderança: foi em 1954/55, com o Belenenses, que ao empatar com o Sporting entregou o título ao Benfica. A tragédia azul aconteceu a 25 de abril de 1955, com as ruas de Belém e da Ajuda já engalanadas com bandeiras, colchas e flores para o que seria a festa de campeão do Belenenses. E a equipa do Restelo (que na altura jogava no campo das Salésias) até dominou, com várias oportunidades para marcar, mas o resultado mantinha-se no 2-1 e aos 86 minutos, após um lançamento longo, Martins fez o 2-2, que deu o título ao Benfica (que à mesma hora, na Luz, bateu o Atlético).