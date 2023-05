Benfica está em 5º lugar no ranking dos clubes mais vezes campeões

O 38º título de campeão português permite ao Benfica cimentar a sua posição no topo dos clubes com mais campeonatos conquistados. Na Europa, entre as 55 Ligas classificadas no ranking da UEFA, à sua frente estão apenas o Linfield (Irlanda do Norte), os escoceses de Glasgow Rangers e Celtic e os gregos do Olympiacos. Mas Juventus, Real Madrid e Ajax são ameaça para as águias.