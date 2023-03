Benfica goleia Club Brugge e confirma 'quartos' da Liga dos Campeões

As mais lidas

Após o triunfo por 2-0 na primeira mão, em Bruges, os 'encarnados' construíram a goleada no Estádio da Luz com golos de Rafa (38 minutos), Gonçalo Ramos (45+2 e 57), João Mário (71, de grande penalidade) e David Neres (77), antes de Meijer (87) reduzir para os visitantes.O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões está agendado para 17 de março, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.A final terá lugar em 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.