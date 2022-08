Benfica vence Dinamo Kiev e fica perto da fase de grupos da Liga dos Campeões

A partida da segunda mão do 'play-off' está agendada para a próxima terça-feira, dia 23 de agosto, no Estádio da Luz.

12 de agosto Talismã Xavier com Leonor Riso

Ontem Margarida Gaidão com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Benfica deu esta quarta-feira um passo importante para garantir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 os ucranianos do Dinamo Kiev, em jogo da primeira mão do 'play-off'.







REUTERS/Kacper Pempel

Em Lodz, na Polónia, que é a nova casa do Dinamo de Kiev devido à guerra na Ucrânia, o lateral brasileiro Gilberto, aos nove minutos, e o avançado Gonçalo Ramos, aos 37, assinaram os golos dos 'encarnados'. Assim colocaram- se em boa posição para se juntarem na fase de grupos ao campeão nacional FC Porto e ao 'vice' Sporting.A partida da segunda mão do 'play-off' está agendada para a próxima terça-feira, dia 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.Se o Benfica conseguir o apuramento para a próxima fase fica a saber na próxima quinta-feira, dia 25, o grupo em que se inserir.