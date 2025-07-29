Benfica arrasa nomeação de Fábio Veríssimo para a Supertaça e aponta quatro motivos

O Benfica arrasa a nomeação de Fábio Veríssimo para a Supertaça frente ao Sporting, a disputar-se na quinta-feira. As águias apontam quatro motivos que levam ao descontentamento em relação ao juiz que assume o apito no Estádio do Algarve.



Fábio Veríssimo mostra cartão amarelo no Sporting-Benfica

São vários os encontros da última temporada a que recorre o clube da Luz. O Famalião-Sporting, que terminou em vitória por 3-0 dos leões é um deles, uma partida em que os famalicenses reclamaram penálti de Diomande por pisão sobre Aranda. Ainda olhando aos jogos em que Veríssimo apitou o rival Sporting, o Benfica menciona também a jornada 23 e mais propriamente o empate, 2-2, frente ao AVS. Nessa noite, surgiram queixas de que Fresneda estaria fora de jogo no lance em que Gyökeres marcou (33'), para além de a equipa da Vila das Aves ter pedido a expulsão de Diomande (66') por atingir a face de Piazón, na jogada que terminou em penálti convertido do AVS. No leque de argumentos, consta ainda o de que Veríssimo o Benfica perdeu nas duas ocasiões em que Veríssimo apitou as suas partidas em 2024/25. Aconteceu na jornada 16, no Sporting-Benfica (1-0), e na primeira jornada, no Famalicão-Benfica (2-0).

"4 Factos quanto ao primeiro jogo oficial da época:

Facto 1: O árbitro nomeado para apitar a Supertaça, Fábio Veríssimo, foi quarto classificado na temporada passada entre os 24 árbitros da Primeira Liga.

Facto 2: Na época passada, Fábio Veríssimo foi o árbitro que mais apitou o Sporting: seis vezes. Ficaram célebres os erros em Famalicão e na Vila das Aves que beneficiaram o Sporting.

Facto 3: Apenas por duas vezes apitou o Benfica, que perdeu os dois jogos em questão.

Facto 4: Fábio Veríssimo foi o árbitro do dérbi Sporting-Benfica da 1.ª volta e ignorou um penálti evidente sobre Álvaro Carreras [entretanto corrigido pelo Benfica para 'Leandro Barreiro']".