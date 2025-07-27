Debast e Quenda disponíveis para Supertaça graças a providência cautelar

O defesa central belga e o extremo português vão poder ser utilizados pelo treinador Rui Borges, frente ao Benfica, no Estádio do Algarve, na quinta-feira, a partir das 20h45.

Zeno Debast e Geovany Quenda vão poder disputar a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, após os seus castigos terem sido suspensos pela providência cautelar apresentada pelo Sporting, confirmou este domingo à Lusa fonte ligada ao processo.



EPA/FILIPE AMORIM

O defesa central belga e o extremo português vão poder ser utilizados pelo treinador Rui Borges, frente ao Benfica, no Estádio do Algarve, na quinta-feira, a partir das 20h45, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter aceitado a providência 'leonina'. Debast e Quenda tinham sido suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica.

Os dois jogadores do bicampeão nacional Sporting foram suspensos por um jogo, no dia 11 de julho. Na altura, o órgão disciplinar federativo informou ter castigado os dois jogadores com um encontro de suspensão e 816 euros de multa por injúrias e ofensas à reputação, na sequência de participações apresentadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e pelo Benfica, enquanto os 'leões' receberam uma coima de 2.550 euros, devido à inobservância de outros deveres.

O CD da FPF não especificou os factos, que aconteceram após o triunfo do Sporting na receção ao Vitória de Guimarães (2-0), em 17 de maio, para a 34.ª e última jornada da edição 2024/25 da I Liga, que permitiu aos 'leões' revalidarem o título de campeão nacional pela primeira vez em 71 anos.

Em causa estará a exibição por parte de Quenda de uma tarja em que são replicadas as palavras injuriosas que foram dirigidas pelo companheiro de equipa Ricardo Esgaio ao argentino Otamendi, defesa central e capitão do Benfica, no empate dos 'leões' no terreno das 'águias' (1-1), na 33.ª e penúltima ronda do campeonato.

Através das redes sociais, Debast partilhou uma fotografia de Quenda com essa imagem ao peito, que mostra as palavras proferidas por Esgaio a Otamendi no fim do dérbi decorrido em 10 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Sporting recorreu e o castigo ficou agora suspenso até que o TAD avalie o mérito da contestação.

Quenda foi ainda punido com um segundo jogo de castigo, por ter apresentado a mesma tarja enquanto celebrava a conquista da Taça de Portugal, também diante do rival Benfica, cujo cumprimento também foi suspenso.

Ainda por apreciar pelo TAD está o caso e respetivo pedido de suspensão do castigo ao defesa brasileiro Matheus Reis, que foi punido com cinco jogos de suspensão, quatro por pisar o italiano Andrea Belotti, então jogador do Benfica, na final do Jamor, e outro pelo uso de expressões ameaçadoras em publicações nas redes sociais - "aqui nós pisa na cabeça" -- num vídeo difundido pelo Sporting e posteriormente apagado.