Já é conhecido o árbitro para a Supertaça entre Sporting e Benfica

Jogo marcado para quinta-feira às 20h45 no Estádio Algarve.

Fábio Veríssimo é o árbitro escolhido para arbitrar a  Supertaça entre Sporting e Benfica, marcado para quinta-feira às 20h45 no Estádio Algarve.

Fábio Veríssimo terá como assistentes Paulo Brás e Hugo Marques. David Silva será o 4º árbitro.

Bruno Esteves será o VAR. O AVAR1 será Pedro Felisberto e o AVAR 2 Rui Costa.


