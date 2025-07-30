Jogadores assustados depois de pneu do autocarro do Sporting ter rebentado a caminho do Algarve

Now captou o momento, que atrasou a chegada da comitiva dos verdes e brancos à Herdade dos Salgados, onde vai ficar instalada.

A comitiva do Sporting que segue rumo à Supertaça protagonizou, há momentos, uma situação... sui generis: tal como mostram as imagens que ilustram a peça, captadas pelo Now, o autocarro do bicampeão nacional teve um pneu rebentado na viagem entre Alcochete e o Algarve (mais precisamente ao quilómetro 137), sendo este obrigado a parar numa berma, sob a devida escolta policial.



Autocarro do Sporting fura pneu na A2

Em plena A2, foram vários os jogadores que desceram - primeiro St. Juste e depois os capitães, Morten Hjulmand e Gonçalo Inácio, assustados, do veículo, tentando perceber o sucedido. O percalço adiou, assim, a chegada à Herdade dos Salgados, local onde o leão vai pernoitar antes da primeira decisão da época, contra o Benfica.

A carregar o vídeo ... Pneu do autocarro do Sporting rebenta

Segundo Record apurou, um novo autocarro já chegou ao local para transportar os leões até ao destino final, o que vai acontecer com um pouco mais de 1h30 de atraso. De referir que no local está também um reboque para mudar o pneu ao autocarro que sofreu o problema, mas apesar da resolução do mesmo os leões vão seguir o resto da viagem no novo veículo.

[notícia atualizada às 20h52, com a informação de que o Sporting já está novamente de viagem para o Algarve]