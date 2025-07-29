Sábado – Pense por si

Desporto

Supertaça: As figuras de Benfica e Sporting nos dérbis

Carlos Torres
Carlos Torres 29 de julho de 2025 às 23:00

Em 46 edições, Sporting e Benfica só se defrontaram quatro vezes. Mas há muitos protagonistas, de Carlos Manuel a Pizzi, de Jordão a Carrillo – sem esquecer Jorge Jesus. Recorde alguns na véspera do jogo entre leões e águias que abre a época 2025/26.

Sporting e Benfica só por quatro vezes disputaram a Supertaça entre si: duas na década de 80 e as últimas em 2015 e 2019, com duas conquistas para cada um dos rivais lisboetas. Esta quinta-feira, dia 31, no estádio do Algarve, há desempate.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube de Portugal Futebol
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Supertaça: As figuras de Benfica e Sporting nos dérbis