João Félix oficializado no Al Nassr: "Estou aqui para espalhar alegria"

Agora é oficial: João Félix é reforço do Al Nassr. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o clube saudita, orientado por Jorge Jesus e onde atua Cristiano Ronaldo, oficializou a chegada do internacional português que já estava a trabalhar com os novos companheiros de equipa no estágio de pré-época na Áustria. Félix trocou o Chelsea pelo clube saudita, apesar de ter havido rumores que poderia regressar ao Benfica.

"Estou aqui para espalhar alegria. Vamos ganhar juntos", disse João Félix no vídeo de apresentação.



João Félix pode regressar ao Benfica

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social inglesa adianta que o avançado, de 25 anos, terá custado 30 milhões de euros (ME) fixos ao Al Nassr, aos quais poderão acrescer 20 ME em variáveis.

João Félix junta-se ao terceiro classificado da última edição da Liga saudita - que procura o nono título nacional, algo que lhe escapa há seis anos -, após se gorar o regresso ao Benfica, clube no qual se notabilizou em 2018/19 e que o transferiu para o Atlético de Madrid, por 120 ME.

Após três temporadas e meia nos 'colchoneros', o avançado rumou ao Chelsea, no seu primeiro empréstimo, antes de ter sido cedido ao FC Barcelona, até à transferência em definitivo para os londrinos, no ano passado, por 52 ME, nos quais não vingou e que o emprestaram, na última época, ao AC Milan.

Vencedor do prémio Golden Boy em 2019, Félix soma nove golos nas 45 internacionalizações por Portugal, com a conquista da Ligas das Nações em 2019 e 2025, além dos triunfos na I Liga portuguesa, em 2018/19, e na Liga espanhola, em 2020/21, assim como na Liga Conferência, na época passada, que iniciou no Chelsea.

No Al Nassr, vai reencontrar Ronaldo, com quem alinhou na frente de ataque da seleção lusa várias vezes, e será treinado por Jorge Jesus. O outro internacional luso vinculado aos sauditas, Otávio, está de saída do clube.

Este será o quinto clube que Félix vai representar em seis anos, ou seja desde a transferência do Benfica para Madrid.

Com Lusa