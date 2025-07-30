Sábado – Pense por si

Biatleta olímpica Laura Dahlmeier declarada morta após acidente nas montanhas

Lusa 30 de julho de 2025 às 18:20
A alemã, que foi campeã olímpica de biatlo por duas vezes e sete vezes campeã do mundo, foi arrastada por uma queda de pedras, a 5.700 metros de altitude, com o corpo a não ser encontrado, por estar em zona de acesso inacessível.

A biatleta alemã Laura Dahlmeier, dupla campeã olímpica em 2018, que sofreu um acidente de alpinismo no Karakoram, no Paquistão, há dois dias, foi esta quarta-feira declarada morta.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

Laura Dahlmeier, que foi campeã olímpica de biatlo por duas vezes e sete vezes campeã do mundo, foi arrastada por uma queda de pedras, a 5.700 metros de altitude, com o corpo a não ser encontrado, por estar em zona de acesso inacessível.

O anúncio da morte, revelada pela agência da atleta, suscitou imediata comoção na Alemanha e no mundo do biatlo. "Os nossos corações estão partidos, mas neles ocuparás sempre um lugar particular. Repousa em paz, Laura", escreve a Federação Internacional de Biatlo (IBU), na rede Instagram.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, saúda a memória da "embaixadora do país no mundo", através da rede X.

A dupla medalhada de ouro nos Jogos Olímpicos de inverno de 2018 retirou-se no ano seguinte a esse sucesso e converteu-se ao alpinismo, obtendo diploma de guia de montanha.

Tópicos Biatlo Laura Dahlmeier Jogos Olímpicos Alemanha Paquistão
