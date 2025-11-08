Sábado – Pense por si

Abertura das urnas na Luz com boa afluência: "Já votaram 15.340 sócios"

SÁBADO , Lusa 10:08
A abertura das mesas foi realizada pontualmente às 08h30 e começou a seguir sem delongas e a bom ritmo, sem protestos ou constrangimentos, o que deverá levar a que milhares de sócios benfiquistas exerçam o seu direito de voto ao longo da manhã.

Os sócios do Benfica elegem este sábado o presidente para os próximos quatro anos e na abertura as urnas no Estádio da Luz já se encontravam várias centenas à espera para votar, junto aos pavilhões dos 'encarnados'. Segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, José Pereira da Costa, numa hora e meia de urnas abertas, tinham votado 15.340 sócios, "um número bastante superior" ao da primeira volta das eleições, onde foi batido o para um clube de futebol.

Os associados começaram a chegar pelas 8h às imediações dos pavilhões, cerca de meia hora antes de abrirem as urnas no recinto, formando filas na parte traseira do Museu Cosme Damião e circulando com rapidez até à entrada dos pavilhões n.º 1 e 2, onde se encontram as mesas de voto correspondentes ao recinto benfiquista. A abertura das mesas foi realizada pontualmente às 08h30 e começou a seguir sem delongas e a bom ritmo, sem protestos ou constrangimentos, o que deverá levar a que milhares de sócios benfiquistas exerçam o seu direito de voto ao longo da manhã.

A meteorologia foi também favorável, com o bom tempo que se regista a facilitar à afluência e deslocação dos sócios antes e após o voto.

Também o acesso às mesas de voto parece ter sido facilitado nesta segunda volta: "As condições são outras, o fluxo é outro, quer aqui quer nas outras secções. Temos notícias de que há uma secção que ultrapassa os 30 minutos, a da Quinta do Conde, mas já vai reforço a caminho", anunciou o presidente da MAG, no primeiro balanço feito aos jornalistas.

Sobre se o recorde pode ser novamente batido - já que o primeiro não irá constar do Guinness por não ter resultado na eleição do presidente - Pereira da Costa refere apenas que não existe uma meta. "Temos tudo preparado para, se os 160 mil sócios quiserem votar, votarem."

'Estou na minha casa. Não há motivos para não sermos respeitados e acarinhados': Rui Costa sobre o respeito por parte dos adeptos

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) vão disputar a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

Investigação
