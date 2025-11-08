Abertura das urnas na Luz com boa afluência: "Já votaram 15.340 sócios"

A abertura das mesas foi realizada pontualmente às 08h30 e começou a seguir sem delongas e a bom ritmo, sem protestos ou constrangimentos, o que deverá levar a que milhares de sócios benfiquistas exerçam o seu direito de voto ao longo da manhã.

Os sócios do Benfica elegem este sábado o presidente para os próximos quatro anos e na abertura as urnas no Estádio da Luz já se encontravam várias centenas à espera para votar, junto aos pavilhões dos 'encarnados'. Segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, José Pereira da Costa, numa hora e meia de urnas abertas, tinham votado 15.340 sócios, "um número bastante superior" ao da primeira volta das eleições, onde foi batido o recorde de votantes mundial para um clube de futebol.



Eleições no Benfica: sócios votam para eleger o presidente no Estádio da Luz DR

Os associados começaram a chegar pelas 8h às imediações dos pavilhões, cerca de meia hora antes de abrirem as urnas no recinto, formando filas na parte traseira do Museu Cosme Damião e circulando com rapidez até à entrada dos pavilhões n.º 1 e 2, onde se encontram as mesas de voto correspondentes ao recinto benfiquista. A abertura das mesas foi realizada pontualmente às 08h30 e começou a seguir sem delongas e a bom ritmo, sem protestos ou constrangimentos, o que deverá levar a que milhares de sócios benfiquistas exerçam o seu direito de voto ao longo da manhã.

A meteorologia foi também favorável, com o bom tempo que se regista a facilitar à afluência e deslocação dos sócios antes e após o voto.

Também o acesso às mesas de voto parece ter sido facilitado nesta segunda volta: "As condições são outras, o fluxo é outro, quer aqui quer nas outras secções. Temos notícias de que há uma secção que ultrapassa os 30 minutos, a da Quinta do Conde, mas já vai reforço a caminho", anunciou o presidente da MAG, no primeiro balanço feito aos jornalistas.

Sobre se o recorde pode ser novamente batido - já que o primeiro não irá constar do Guinness por não ter resultado na eleição do presidente - Pereira da Costa refere apenas que não existe uma meta. "Temos tudo preparado para, se os 160 mil sócios quiserem votar, votarem."

A carregar o vídeo ... 'Estou na minha casa. Não há motivos para não sermos respeitados e acarinhados': Rui Costa sobre o respeito por parte dos adeptos

O presidente em funções, Rui Costa (Lista G), e o gestor João Noronha Lopes (Lista F) vão disputar a presidência do clube lisboeta numa segunda volta, depois de terem sido os dois candidatos mais votados no sufrágio de 25 de outubro, que registou uma afluência recorde a nível mundial, com 86.297 votantes.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%).

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.