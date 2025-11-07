Recorde de maior número de votantes do Benfica não entra no Guinness

O juiz Richard Stenning esteve no Estádio da Luz e explicou que para contar é preciso eleger um presidente.

Sabia que é preciso o Benfica eleger um presidente para o número de votos entrar na contabilização do Guinness World Records? Quem o diz é Richard Stenning, juiz da entidade, que marcou presença esta sexta-feira no Estádio da Luz.

"Este sábado temos um dia muito importante, as eleições presidenciais do Benfica e para, potencialmente, validar o recorde de maior número de votantes na história de um clube de futebol", começou por afirmar, em declarações aos meios de comunicação social, antes de explicar o porquê da última votação, a 25 de outubro, não ter contado.

"Houve 86 mil votos [mais precisamente 86.297] há duas semanas, mas não nos é permitido contar esses números, porque o nosso regulamento diz que é preciso haver um vencedor para validar. Porém, estamos muito confiantes de que iremos anunciar um novo recorde", descomplicou.

De realçar que o recorde do maior número de votantes da história continua a pertencer ao Barcelona, que, em 2010, levou às urnas 57.088 sócios.

Este foi um regresso do Guinness World Records ao Estádio da Luz, depois de há praticamente 10 anos terem validado o título de maior número de sócios de um clube. "É um bom indício para anunciarmos outro recorde", vincou Richard Stenning que não ficou surpreendido pela adesão em massa dos adeptos encarnados. "É um clube que tem muito apoio à volta do mundo. É fantástico, mostra que os adeptos se preocupam e são apaixonados pelo clube. É bom de se ver em qualquer lado."