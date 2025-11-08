Polémica com mensagem de Rui Costa aos presidentes das casas: Noronha Lopes apresenta queixa

Mensagem foi enviada esta semana, a poucos dias das eleições que decorrem hoje.

Noronha Lopes vai apresentar uma queixa formal ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica na sequência de uma mensagem enviada na quinta-feira por Rui Costa, atual líder dos encarnados e candidato pela Lista G nas eleições de hoje, aos presidentes das Casas do Benfica, considerando tratar-se de "conteúdo de propaganda eleitoral mascarado de comunicação institucional".



Noronha Lopes discursa em entrevista

"Enviamos esta mensagem especial de Rui Costa, candidato a Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Agradecemos o seu incansável esforço e dedicação, bem como dos seus órgãos sociais. Hoje, contamos novamente consigo. Vamos mobilizar familiares, amigos e vizinhos para, no próximo sábado, alcançarmos a marca dos 100 mil votantes. Obrigado. Obrigado também pelo vosso trabalho no passado dia 25 e agora também no próximo sábado, na 2 Volta destas eleições. A Candidatura 'Só o Benfica Importa'", pode ler-se na mensagem que seguiu com este vídeo:

(notícia atualizada às 9h28 com a alteração do dia do envio da mensagem)