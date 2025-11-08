Mais do dobro de votantes nas primeiras horas: sócios do Benfica de olho em novo recorde

Na 1.ª volta, nas primeiras duas horas, votaram 7.572 sócios. Hoje o número duplicou... e em menos tempo

No primeiro balanço de José Pereira da Costa, presidente da MAG do Benfica, sobre o número de votantes nesta 2.ª volta das eleições do Benfica, deu conta de que 15.340 sócios já haviam ido às urnas na primeira hora e meia de votação nas 108 secções. Olhando para a 1.ª volta, de 25 de setembro falamos de um aumento significativo, já que, há duas semanas, nas primeiras duas horas tinham sido 7.572 os sócios a exercerem o seu direito.

"O balanço é extremamente positivo. Em 1h30, votaram 15.340, número bastante superior ao anterior. As condições são outras, o fluxo é outro, quer aqui quer nas outras secções. Temos notícias de que há uma secção que ultrapassa os 30 minutos, a da Quinta do Conde, mas já vai reforço a caminho", começou por dizer aos jornalistas.

Acredita nos 100 mil? "Acreditamos que os sócios vêm votar em grande número como votaram na 1.ª volta. Não temos uma meta. Temos tudo preparado para, se os 160 mil sócios quiserem votar, votarem".

Na 1.ª volta, quantos tinham votado a esta hora? "Já votaram mais do dobro..."

Vai garantir que a contagem não vai demorar tanto tempo? "Primeiro, a votação de forma rápida. Depois, a contagem".

Algum incidente até agora? "Nenhum incidente".

Satisfeito pela forma como os sócios têm desempenhado o seu papel? "Bastante. Têm uma grande dedicação e amor ao clube e estão a dar provas disso".

Que apelo faz? "Os sócios não precisam de apelos, estão suficientemente mobilizados".