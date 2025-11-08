Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 10:01

“Apostar no mesmo modelo e esperar um resultado diferente não me parece sensato”: Ricardo Araújo Pereira sobre o futuro do Benfica

O humorista e apoiante de Noronha Lopes já votou esta manhã no Estádio da Luz. Ao CM expressou ainda o seu desagrado com a falta de títulos vencidos e apelou à mudança.

