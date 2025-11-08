Rui Costa já votou: "Estou muito feliz, otimista e em paz"

Benfiquistas escolhem este sábado o próximo presidente do clube.
Numa curta declaração aos jornalistas antes de entrar na fila para o Pavilhão da Luz, o recandidato à presidência do Benfica, Rui Costa, mostrou-se "feliz e otimista". "Estou muito feliz e otimista. Mas estou em paz. Vamos ver o que o dia reserva. Estou otimista, mas os sócios é que irão ditar qual será o futuro presidente. Fez-se este apelo aos 100 mil [sócios] e estou convencido que iremos lá chegar".
'Estou muito feliz, otimista e em paz': Rui Costa é o primeiro candidato a votar
Rui Costa foi o primeiro dos dois candidatos nesta segunda volta a votar. Noronha Lopes deverá votar pela hora de almoço. Os dois votam no Pavilhão da Luz. José Mourinho e os jogadores vão votar na Casa do Benfica do Seixal, tal como aconteceu na primeira volta. Contudo, falta saber se antes ou depois do treino matinal deste sábado.
160.182 sócios são chamados este sábado a escolher os órgãos sociais do Benfica dos próximos quatro anos - os associados irão depositar quatro boletins, votando para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal (órgãos sociais) e para a Comissão de remunerações (órgão estatutário).
