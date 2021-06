A SÁBADO em Budapeste: O estádio cheio e adeptos sem máscara que fizeram esquecer a pandemia

Pela primeira vez em mais de um ano e meio, Portugal jogou num estádio capaz de atingir a sua capacidade máxima. No Púskas Aréna, em Budapeste, estiveram mais de 65 mil pessoas, que viram a seleção vencer a Hungria por 3-0 e Ronaldo quebrar mais recordes. A máscara era obrigatória, mas ficou no bolso.

Durante 90 minutos, esqueceu-se a pandemia, confiou-se na vacinação e nos testes PCR negativos e até se puseram de lado as máscaras. A estreia de Portugal no Euro2020 aconteceu em Budapeste num Púskas Aréna com a sua capacidade máxima: 67 mil adeptos, dos quais cerca de 5 mil eram portugueses. O jogo foi de um só sentido, com o resultado a ser desbloqueado nos últimos dez minutos. Portugal venceu 3-0, Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador de sempre em Campeonatos Europeus, mas os adeptos húngaros também venceram - o campeonato da vacinação e os nossos corações.

A Hungria, que vai receber ainda o Portugal x França na terça-feira da próxima semana, além de outros dois jogos, é o único dos 11 países organizadores a ter permissão para receber a capacidade máxima do seu estádio.

A última vez que a Seleção Nacional tinha jogado perante um estádio que podia atingir a capacidade máxima tinha sido há mais de ano e meio, precisamente para carimbar a qualificação para este Euro2020, que é jogado um ano depois do previsto. A 17 de Novembro de 2019, Portugal deslocou-se até ao Luxemburgo e venceu por 2-0, com golos de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.