Portugal entra no Europeu a vencer contra a Hungria (3-0)

Portugal entrou a vencer no Europeu 2020. O jogo contra a Hungria acabou com 3-0: dois golos do capitão Cristiano Ronaldo e um de Raphael Guerreiro.







EPA/Bernadett Szabo / POOL

Cristiano Ronaldo = all-time EURO top scorer



A jogar em casa, a Hungria até foi a primeira a introduzir a bola na baliza adversária, mas o golo seria anulado por fora de jogo. Mais tarde seria outra vez um jogador da equipa da casa a dar o toque final antes da bola entrar, mas desta vez na baliza que dava jeito a Portugal. Raphael Guerreiro rematou e a bola acabou por bater ainda num jogador húngaro antes de entrar. Foi aos 84 minutos e estava aberto o marcador.Nem um minuto tinha passado e já Rafa era derrubado na área. Penálti para Portugal e Cristiano Ronaldo, chamado a converter, não falhou. E aos 90+2, o capitão varia novo gosto ao pé. Estava feito o resultado final: 3-0 para Portugal que fica agora à espera do resultado do França-Alemanha desta noite.O jogo de estreia da atual equipa campeã de Europa, marcou também dois recordes para o seu capitão. Cristiano Ronaldo passou a ser o jogador com mais presenças em fases finais de campeonatos da Europa e também se tornou no melhor marcador de sempre nesta fase da competição, um recorde que durava há 37 anos. Agora, faltam três golos para se tornar no melhor marcador de seleções do mundo. No topo ainda está o iraniano Ali Daei com 109 golos.